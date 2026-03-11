Afterwork Les Terrasses de La Garde Château La Garde Martillac

Afterwork Les Terrasses de La Garde

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac Gironde

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-21

Le milieu de semaine n’a jamais été aussi séduisant.

Mercredi soir, quittez la routine et prenez de la hauteur au Château La Garde. À 20 minutes de Bordeaux, les vignes deviennent votre horizon et le coucher de soleil votre décor.

Dans votre verre La Terrasse de la Garde Blanc ou Rouge, fraîcheur et élégance du domaine.

Autour de vous une ambiance vivante portée par Enjoy 33, les créations gourmandes du Chef Aurélien Mallia, l’air doux du printemps.

Une parenthèse inattendue au cœur d’un écrin de nature préservée. .

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 078717851

