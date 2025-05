Afterwork Los Angeles | Origins x Rémy Martin – Origins Kraft Kitchen & Cocktails Cognac, 28 mai 2025 18:00, Cognac.

Afterwork Los Angeles | Origins x Rémy Martin Origins Kraft Kitchen & Cocktails 23, rue du pont faumet Cognac Charente

28 mai 2025 18:00

22:00

2025-05-28

Cocktails revisités au cognac, hot dogs maison, DJ set, guest shift Rémy Martin et animations inspirées de la côte Ouest.

Un afterwork solaire, décomplexé et festif en plein cœur de Cognac.

Origins Kraft Kitchen & Cocktails 23, rue du pont faumet

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 50 25 welcome@origins.bar

English :

Cognac cocktails, homemade hot dogs, DJ set, guest shift Rémy Martin and West Coast-inspired entertainment.

A sunny, relaxed and festive afterwork in the heart of Cognac.

German :

Mit Cognac aufgepeppte Cocktails, hausgemachte Hot Dogs, DJ-Set, Gastshift Rémy Martin und von der Westküste inspirierte Animationen.

Ein sonniges, ungezwungenes und festliches Afterwork im Herzen von Cognac.

Italiano :

Cocktail di Cognac, hot dog fatti in casa, DJ set, turno ospite Rémy Martin e intrattenimento ispirato alla West Coast.

Un afterwork solare, rilassato e festoso nel cuore di Cognac.

Espanol :

Cócteles de coñac, perritos calientes caseros, DJ set, turno de invitados Rémy Martin y animación inspirada en la costa oeste.

Un afterwork soleado, relajado y festivo en el corazón de Cognac.

