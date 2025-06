Afterwork Maison des Vins Charentais A la découverte des rosés charentais ! – Cognac 19 juin 2025 18:00

Charente

Afterwork Maison des Vins Charentais A la découverte des rosés charentais ! 26 avenue de Lattre de Tassigny 16100 Cognac Charente

Jeudi 2025-06-19 18:00:00

2025-06-19

Rendez-vous le 19 juin à partir de 18h pour un afterwork 100 % charentais à la Maison des Vins Charentais. Thierry du Domaine @maineaubois vous fera déguster son tout nouveau millésime 2024 !

26 avenue de Lattre de Tassigny 16100

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 22 00 00 mdv@vindepayscharentais.fr

English :

Join us on June 19th from 6pm for a 100% Charentais afterwork at the Maison des Vins Charentais. Thierry from Domaine @maineaubois will be tasting his brand-new 2024 vintage!

German :

Treffen Sie sich am 19. Juni ab 18 Uhr zu einem Afterwork zu 100 % aus der Charente im Maison des Vins Charentais. Thierry von der Domaine @maineaubois wird Ihnen seinen brandneuen Jahrgang 2024 zur Verkostung anbieten!

Italiano :

Unitevi a noi il 19 giugno dalle 18:00 per un afterwork 100% Charentais alla Maison des Vins Charentais. Thierry del Domaine @maineaubois degusterà la sua nuovissima annata 2024!

Espanol :

Únase a nosotros el 19 de junio a partir de las 18:00 para un afterwork 100% Charentais en la Maison des Vins Charentais. Thierry de Domaine @maineaubois degustará su nueva añada 2024

