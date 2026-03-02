AFTERWORK: Nocturne festive au musée Soissons
AFTERWORK: Nocturne festive au musée Soissons vendredi 3 avril 2026.
AFTERWORK: Nocturne festive au musée
2 rue de la Congrégation Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Profitez du cadre enchanteur du cloître de l’ancienne abbaye Saint-Léger pour passer une soirée festive entre collègues et amis. A cette occasion, des food-trucks, des concerts et des activités ludiques sont proposés à tous les inscrits (et leurs invités) !
Gratuit
Musée Saint-Léger
Informations et réservations 03 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
Profitez du cadre enchanteur du cloître de l’ancienne abbaye Saint-Léger pour passer une soirée festive entre collègues et amis. A cette occasion, des food-trucks, des concerts et des activités ludiques sont proposés à tous les inscrits (et leurs invités) !
Gratuit
Musée Saint-Léger
Informations et réservations 03 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr .
2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the enchanting setting of the cloister of the former Saint-Léger Abbey to spend a festive evening with colleagues and friends. Food-trucks, concerts and fun activities are on offer to all registered participants (and their guests)!
Free
Musée Saint-Léger
Information and reservations: 03 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
L’événement AFTERWORK: Nocturne festive au musée Soissons a été mis à jour le 2026-03-02 par CA GrandSoissons