AFTERWORK: Nocturne festive au musée Soissons

AFTERWORK: Nocturne festive au musée

2 rue de la Congrégation Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Profitez du cadre enchanteur du cloître de l’ancienne abbaye Saint-Léger pour passer une soirée festive entre collègues et amis. A cette occasion, des food-trucks, des concerts et des activités ludiques sont proposés à tous les inscrits (et leurs invités) !

Musée Saint-Léger

Informations et réservations 03 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

English :

Take advantage of the enchanting setting of the cloister of the former Saint-Léger Abbey to spend a festive evening with colleagues and friends. Food-trucks, concerts and fun activities are on offer to all registered participants (and their guests)!

Free

Musée Saint-Léger

Information and reservations: 03 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

