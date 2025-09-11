Afterwork pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
Afterwork pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade jeudi 11 septembre 2025.
Afterwork pétanque
Jeudi 11 septembre 2025 de 18h à 23h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 18:00:00
fin : 2025-09-11 23:00:00
Date(s) :
2025-09-11
Prolongez l’été le temps d’une soirée pétanque !
Jeudi 11 septembre dès 18h, Château Paradis vous ouvre ses portes pour une dernière soirée dans les vignes. Au programme 6 terrains en libre accès, un bar à vin, une restauration sur place et une ambiance musicale entrainante, le tout face au coucher du soleil.
De 18h à 23h
️ Entrée gratuite sur réservation
Bar à vin & planche apéro .
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Extend your summer with a pétanque evening!
German :
Verlängern Sie den Sommer mit einem Pétanque-Abend!
Italiano :
Prolungate l’estate con una serata di pétanque!
Espanol :
¡Prolongue el verano con una tarde de petanca!
L’événement Afterwork pétanque Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-09-01 par Provence Tourisme