Afterwork pétanque Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade jeudi 11 septembre 2025.

Jeudi 11 septembre 2025 de 18h à 23h. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-11 18:00:00

fin : 2025-09-11 23:00:00

2025-09-11

Prolongez l’été le temps d’une soirée pétanque !

Jeudi 11 septembre dès 18h, Château Paradis vous ouvre ses portes pour une dernière soirée dans les vignes. Au programme 6 terrains en libre accès, un bar à vin, une restauration sur place et une ambiance musicale entrainante, le tout face au coucher du soleil.



De 18h à 23h

️ Entrée gratuite sur réservation

Bar à vin & planche apéro .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Afterwork pétanque Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-09-01 par Provence Tourisme