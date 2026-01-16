Afterwork | Quiz & Dégustation Segonzac
Afterwork | Quiz & Dégustation Segonzac vendredi 6 février 2026.
Afterwork | Quiz & Dégustation
3 rue Pierre Gourry Segonzac Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06 20:30:00
2026-02-06
Vous avez la nostalgie des soirées Trivial Pursuit ? Nous aussi !
On vous donne rendez-vous pour un moment convivial et pédagogique au cœur de la maison Painturaud Frères dégustez nos produits accompagnés d’un quiz accessible à tous (lot à gagner !)
3 rue Pierre Gourry Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 40 24 contact@cognac-painturaud.com
English : Afterwork | Quiz & Tasting
Feeling nostalgic for Trivial Pursuit evenings? Then so do we!
We look forward to seeing you at Painturaud Frères for a convivial and educational evening: taste our products and take part in a quiz open to all (prizes to be won!).
