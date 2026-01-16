Afterwork | Quiz & Dégustation Segonzac

Afterwork | Quiz & Dégustation

3 rue Pierre Gourry Segonzac Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06 20:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Vous avez la nostalgie des soirées Trivial Pursuit ? Nous aussi !

On vous donne rendez-vous pour un moment convivial et pédagogique au cœur de la maison Painturaud Frères dégustez nos produits accompagnés d’un quiz accessible à tous (lot à gagner !)

3 rue Pierre Gourry Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 40 24 contact@cognac-painturaud.com

English : Afterwork | Quiz & Tasting

Feeling nostalgic for Trivial Pursuit evenings? Then so do we!

We look forward to seeing you at Painturaud Frères for a convivial and educational evening: taste our products and take part in a quiz open to all (prizes to be won!).

