Afterwork Ramène ton entrepreneur Restaurant La Salle à manger Crest

Afterwork Ramène ton entrepreneur

Restaurant La Salle à manger Place du Champ de Mars Crest Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

/personne. Menu complet Entrée, Plat, Dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Avis aux créateurs et entrepreneurs ! Cet afterwork est fait pour vous. L’idée est simple venir passer un bon moment, échanger sur nos business (mais pas que !), et tisser des liens solides avec les acteurs du territoire dans une ambiance décontractée.

Restaurant La Salle à manger Place du Champ de Mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 15 52 76 contact@lasalleamangercrest.fr

English :

Calling all creators and entrepreneurs! This afterwork is for you. The idea is simple: come and have a good time, discuss our businesses (but not only!), and forge strong links with local players in a relaxed atmosphere.

