Afterwork Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris

Mardi 23 septembre, 18h30 Gratuit sur inscription

À la recherche d’un CDI ? Rencontrez les recruteurs de BNP Paribas !

Un événement de recrutement est organisé par **BNP à Paris, le mardi 23 septembre** afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Chargé.e.s d’Affaires Professionnels et Conseiller.ère.s en gestion de patrimoine

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/VRZr4**](https://job.wiz.bi/VRZr4)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T21:30:00.000+02:00

