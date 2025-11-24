Afterwork Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris

Lundi 24 novembre, 18h30 Gratuit sur inscription

À la recherche d’un CDI ? Rencontrez les recruteurs de BNP Paribas !

Un événement de recrutement est organisé par **BNP à Paris, le lundi 24 novembre** afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Chargé d’Affaires Professionnels et Conseiller en gestion de patrimoine !

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/jtrKy**](https://job.wiz.bi/jtrKy)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-24T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-24T21:30:00.000+01:00

https://job.wiz.bi/jtrKy carla@obendy.com 06 69 67 11 16

