Afterwork Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris Mardi 10 février, 18h30 Gratuit sur inscription

À la recherche d’un CDI ? Rencontrez les recruteurs de BNP Paribas !

Un événement de recrutement est organisé par **BNP à Paris, le mardi 10 février** afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Chargé.e.s d’Affaires Professionnels et Conseiller.ère.s en gestion de patrimoine

**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/eRzwz**](https://job.wiz.bi/eRzwz)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T21:30:00.000+01:00

1

carla@obendy.com 06 69 67 11 16 https://job.wiz.bi/eRzwz

Paris Paris Paris Paris Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

