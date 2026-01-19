Afterwork Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris
Afterwork Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris Mardi 10 février, 18h30 Gratuit sur inscription
À la recherche d’un CDI ? Rencontrez les recruteurs de BNP Paribas !
Un événement de recrutement est organisé par **BNP à Paris, le mardi 10 février** afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Chargé.e.s d’Affaires Professionnels et Conseiller.ère.s en gestion de patrimoine
**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/eRzwz**](https://job.wiz.bi/eRzwz)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-10T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-10T21:30:00.000+01:00
carla@obendy.com 06 69 67 11 16 https://job.wiz.bi/eRzwz
