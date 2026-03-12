Afterwork recrutement spécial alternance – GRDF Site de GRDF Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 16:00 – 19:00

Gratuit : non sur inscription Inscription sur : https://sites.grdf.fr/web/afterwork-recrutement-alternance-grdf/inscription Etudiant, Tout public

Jeudi 19 mars 2026 de 16h à 19h, GRDF ouvre ses portes à Nantes, près de la gare, aux lycéens, étudiants et personnes en reconversion professionnelle pour un afterwork de recrutement dédié à l’alternance. L’événement offre aux candidats l’opportunité de découvrir les métiers du secteur de l’énergie, d’échanger avec les équipes RH, d’écouter des témoignages d’alternants, et d’accéder aux nombreuses offres proposées pour la rentrée 2026.Maintenance, exploitation, innovation : GRDF recrute des profils issus de formations variées, de bac à bac+5, prêts à s’engager dans la transition énergétique.

Site de GRDF Nantes 44000



