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Afterwork Rémy Martin : apéritif du patrimoine, Maison Rémy Martin, Cognac

vendredi 18 septembre 2026 · Maison Rémy Martin · Cognac

Afterwork Rémy Martin : apéritif du patrimoine, Maison Rémy Martin, Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Maison Rémy Martin
Adresse
20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
Entrée libre. Réservation conseillée.

Afterwork Rémy Martin : apéritif du patrimoine Vendredi 18 septembre, 18h00 Maison Rémy Martin Charente

Entrée libre. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Rémy Martin vous invite à son afterwork « Apéritif du patrimoine », vendredi 18 septembre à partir de 18h.
Au cœur de sa Maison historique, profitez d’un cadre chargé d’histoire et de jardins idylliques pour savourer un cocktail au cognac, à partir de 8 €, accompagné de planches apéritives à partager, à partir de 9 €.

Entrée libre. Réservation vivement conseillée.

Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac Cognac 16100 Saint-Martin Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 76 66 https://www.visitesremymartin.com/ À moins de 8 min à pieds de la gare de Cognac, proche du centre-ville, parking accessible aux visiteurs, arrêts de bus Paul Firino Martell ou Elisée Mousnier.
Rémy Martin vous invite à son Afterwork « Apéritif du Patrimoine » Le vendredi 18 septembre, à partir de 18h.

©REMYMARTIN

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