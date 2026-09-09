Afterwork Rémy Martin : apéritif du patrimoine, Maison Rémy Martin, Cognac

Informations pratiques

Afterwork Rémy Martin : apéritif du patrimoine Vendredi 18 septembre, 18h00 Maison Rémy Martin Charente

Entrée libre. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Rémy Martin vous invite à son afterwork « Apéritif du patrimoine », vendredi 18 septembre à partir de 18h.

Au cœur de sa Maison historique, profitez d’un cadre chargé d’histoire et de jardins idylliques pour savourer un cocktail au cognac, à partir de 8 €, accompagné de planches apéritives à partager, à partir de 9 €.

Entrée libre. Réservation vivement conseillée.

Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac Cognac 16100 Saint-Martin Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 76 66 https://www.visitesremymartin.com/ À moins de 8 min à pieds de la gare de Cognac, proche du centre-ville, parking accessible aux visiteurs, arrêts de bus Paul Firino Martell ou Elisée Mousnier.

Rémy Martin vous invite à son Afterwork « Apéritif du Patrimoine » Le vendredi 18 septembre, à partir de 18h.

©REMYMARTIN