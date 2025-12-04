Afterwork Rémy Martin Cognac

Afterwork Rémy Martin

29 rue de la Société Vinicole Cognac Charente

Début : 2025-12-04 18:00:00

2025-12-04

En fin de journée, profitez d’un afterwork à la Maison Rémy Martin l’occasion parfaite de vous détendre et de savourer un moment d’exception !

English :

At the end of the day, enjoy an afterwork at Maison Rémy Martin: the perfect opportunity to relax and savor an exceptional moment!

German :

Genießen Sie am Ende des Tages eine Afterwork-Party im Maison Rémy Martin: die perfekte Gelegenheit, sich zu entspannen und einen außergewöhnlichen Moment zu genießen!

Italiano :

Alla fine della giornata, godetevi un afterwork alla Maison Rémy Martin: l’occasione perfetta per rilassarsi e assaporare un momento eccezionale!

Espanol :

Al final del día, disfrute de un afterwork en la Maison Rémy Martin: ¡la ocasión perfecta para relajarse y saborear un momento excepcional!

