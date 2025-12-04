Afterwork Rémy Martin Cognac
Afterwork Rémy Martin Cognac jeudi 4 décembre 2025.
Afterwork Rémy Martin
29 rue de la Société Vinicole Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
En fin de journée, profitez d’un afterwork à la Maison Rémy Martin l’occasion parfaite de vous détendre et de savourer un moment d’exception !
.
29 rue de la Société Vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com
English :
At the end of the day, enjoy an afterwork at Maison Rémy Martin: the perfect opportunity to relax and savor an exceptional moment!
German :
Genießen Sie am Ende des Tages eine Afterwork-Party im Maison Rémy Martin: die perfekte Gelegenheit, sich zu entspannen und einen außergewöhnlichen Moment zu genießen!
Italiano :
Alla fine della giornata, godetevi un afterwork alla Maison Rémy Martin: l’occasione perfetta per rilassarsi e assaporare un momento eccezionale!
Espanol :
Al final del día, disfrute de un afterwork en la Maison Rémy Martin: ¡la ocasión perfecta para relajarse y saborear un momento excepcional!
L’événement Afterwork Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2025-11-13 par Destination Cognac