Afterwork Rhum Maison Distrilux Epicerie fine / caviste Lapalisse
Afterwork Rhum Maison Distrilux Epicerie fine / caviste Lapalisse vendredi 26 septembre 2025.
Afterwork Rhum
Maison Distrilux Epicerie fine / caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Réservation en ligne ou directement en boutique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 19:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Venez découvrir nos dernières trouvailles et partager la dégustation d’une sélection de 6 à 8 Rhums. Réservation obligatoire, nombre de participants limité.
.
Maison Distrilux Epicerie fine / caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu
English : Rum afterwork
Come and discover our latest finds and share in the tasting of a selection of 6 to 8 rums. Booking essential, number of participants limited.
German :
Entdecken Sie unsere neuesten Funde und genießen Sie gemeinsam die Verkostung einer Auswahl von 6 bis 8 Rumsorten. Reservierung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl.
Italiano :
Venite a scoprire le nostre ultime scoperte e partecipate alla degustazione di una selezione di 6-8 rum. Prenotazione obbligatoria, numero di partecipanti limitato.
Espanol :
Venga a descubrir nuestros últimos hallazgos y participe en la degustación de una selección de 6 a 8 rones. Imprescindible reservar, número de participantes limitado.
L’événement Afterwork Rhum Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du pays de Lapalisse