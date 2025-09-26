Afterwork Rhum Maison Distrilux Epicerie fine / caviste Lapalisse

Afterwork Rhum Maison Distrilux Epicerie fine / caviste Lapalisse vendredi 26 septembre 2025.

Afterwork Rhum

Maison Distrilux Epicerie fine / caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Réservation en ligne ou directement en boutique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Venez découvrir nos dernières trouvailles et partager la dégustation d’une sélection de 6 à 8 Rhums. Réservation obligatoire, nombre de participants limité.

.

Maison Distrilux Epicerie fine / caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu

English : Rum afterwork

Come and discover our latest finds and share in the tasting of a selection of 6 to 8 rums. Booking essential, number of participants limited.

German :

Entdecken Sie unsere neuesten Funde und genießen Sie gemeinsam die Verkostung einer Auswahl von 6 bis 8 Rumsorten. Reservierung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl.

Italiano :

Venite a scoprire le nostre ultime scoperte e partecipate alla degustazione di una selezione di 6-8 rum. Prenotazione obbligatoria, numero di partecipanti limitato.

Espanol :

Venga a descubrir nuestros últimos hallazgos y participe en la degustación de una selección de 6 a 8 rones. Imprescindible reservar, número de participantes limitado.

L’événement Afterwork Rhum Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du pays de Lapalisse