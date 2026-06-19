Rustenhart

Afterwork

Rustenhart Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez profiter d’un moment festif et convivial en notre compagnie pour bien commencer l’été !

Venez profiter d’un moment festif et convivial pour bien commencer l’été !

Animation par The Musical JoyBand suivie de DJ Matt.

Planchette charcuterie/fromage à déguster.

Ambiance conviviale garantie entre amis, en famille et habitants du village… .

Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 10 03 68

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English :

Come and enjoy a festive and convivial moment in our company to get the summer off to a great start!

L’événement Afterwork Rustenhart a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach