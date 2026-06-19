Afterwork Rustenhart
Afterwork Rustenhart vendredi 19 juin 2026.
Rustenhart
Afterwork
Rustenhart Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez profiter d’un moment festif et convivial en notre compagnie pour bien commencer l’été !
Venez profiter d’un moment festif et convivial pour bien commencer l’été !
Animation par The Musical JoyBand suivie de DJ Matt.
Planchette charcuterie/fromage à déguster.
Ambiance conviviale garantie entre amis, en famille et habitants du village… .
Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 10 03 68
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English :
Come and enjoy a festive and convivial moment in our company to get the summer off to a great start!
L’événement Afterwork Rustenhart a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach