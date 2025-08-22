AFTERWORK Saint-Martin-de-Londres

AFTERWORK Saint-Martin-de-Londres vendredi 22 août 2025.

AFTERWORK

Route du Pic Saint-Loup Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Les Vignerons de la Gravette vous invitent à une soirée After Work conviviale et festive à Saint Martin de Londres. Venez déguster les vins de La Gravette accompagnés de planches apéritives de La Tour, le tout rythmé par une ambiance musicale assurée par Rock Amadeus. Un moment parfait pour se détendre entre amis, boire un verre, manger et profiter d’une bonne musique en plein air.

Les Vignerons de la Gravette vous invitent à une soirée After Work conviviale et festive à Saint Martin de Londres. Venez déguster les vins de La Gravette accompagnés de planches apéritives de La Tour, le tout rythmé par une ambiance musicale assurée par Rock Amadeus. Un moment parfait pour se détendre entre amis, boire un verre, manger et profiter d’une bonne musique en plein air. .

Route du Pic Saint-Loup Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 12

English :

The Vignerons de la Gravette invite you to a convivial and festive After Work evening in Saint Martin de Londres. Come and taste the wines of La Gravette, accompanied by aperitif platters from La Tour, and enjoy the musical ambience provided by Rock Amadeus. A perfect moment to relax with friends, have a drink, eat and enjoy good music in the open air.

German :

Die Vignerons de la Gravette laden Sie zu einem geselligen und festlichen After-Work-Abend in Saint Martin de Londres ein. Probieren Sie die Weine von La Gravette, begleitet von Aperitifbrettern von La Tour, und genießen Sie die musikalische Untermalung von Rock Amadeus. Ein perfekter Moment, um sich mit Freunden zu entspannen, ein Glas zu trinken, zu essen und gute Musik im Freien zu genießen.

Italiano :

I Vignerons de la Gravette vi invitano a una serata conviviale e festosa di After Work a Saint Martin de Londres. Venite a degustare i vini di La Gravette accompagnati dai taglieri di aperitivi di La Tour, il tutto al ritmo della musica di Rock Amadeus. È il modo perfetto per rilassarsi con gli amici, bere e mangiare qualcosa e godersi un po’ di ottima musica all’aperto.

Espanol :

Los Vignerons de la Gravette le invitan a una velada After Work cordial y festiva en Saint Martin de Londres. Venga a degustar los vinos de La Gravette acompañados de bandejas de aperitivos de La Tour, todo ello al ritmo de la música proporcionada por Rock Amadeus. Es la manera perfecta de relajarse con los amigos, tomar una copa y comer algo, y disfrutar de buena música al aire libre.

L’événement AFTERWORK Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP