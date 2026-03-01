AfterWork Sambalibré Café Charbon Nevers

AfterWork Sambalibré

Rendez-vous avec le collectif SAMBALIBRÉ jeudi 12 mars à 18h30 pour un afterwork festif autour des percussions brésiliennes !

À partir de 18h30, prenez un verre au bar et assistez à plusieurs représentations en live de la fiévreuse musique venue d’Outre-Atlantique dans le club du Café Charbon ! Peut-être allez-vous vous découvrir une passion pour ces rythmes ? Profitez aussi de ce moment pour échanger avec les membres de la batucada, découvrir les instruments, les essayer… Pour un jour peut-être en jouer avec le collectif lui-même !

Concerts, expérimentations, initiations, discussions… Un afterwork pour s’évader le temps d’une soirée, et ouvrir ses oreilles à l’univers des percussions brésiliennes, aux côtés d’un collectif qui se voit bien jouer un jour au plus flamboyant festival du monde, le Carnaval de Rio ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

