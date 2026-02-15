Afterwork Scène ouverte spéciale Saint Patrick Saint-Dizier
Afterwork Scène ouverte spéciale Saint Patrick
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre
2026-03-21
Tout public
Scène ouverte sur inscription. Une soirée conviviale, bienveillante et festive pour célébrer la Saint-Patrick .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
