Afterwork Spécial Galette des Rois

3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:30:00

fin : 2026-01-29 22:30:00

Date(s) :

2026-01-29

Afterwork Jeudi 29 janvier à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins

Rejoignez-nous à partir de 18h30 pour un afterwork convivial et festif

Live music avec Léna et Laure pour accompagner ce moment de détente après le travail.

Temps fort de la soirée le tirage au sort du Napoléon d’Or. Le gagnant sera tiré au sort en présence d’un huissier, parmi les clients ayant trouvé une fève dans leur galette des rois dégustée au restaurant Monaka durant le mois de janvier.

À la clé un Napoléon d’Or d’une valeur de 700 €.

Un afterwork à ne pas manquer, entre musique, gourmandise et suspense .

3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20 restaurant@monaka-restaurant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afterwork Spécial Galette des Rois

L’événement Afterwork Spécial Galette des Rois Beaune a été mis à jour le 2026-01-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)