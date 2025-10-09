Afterwork spécial Oktoberfest Allier Bourbonnais Attractivité Moulins

Afterwork spécial Oktoberfest Allier Bourbonnais Attractivité Moulins jeudi 9 octobre 2025.

Afterwork spécial Oktoberfest

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

À l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, on s’offre une soirée conviviale autour de bon plats de produits du terroir et de verres bien mérités ! Soirée spéciale Oktoberfest, la fameuse fête de la bière.

.

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

At the Allier Bourbonnais Attractivité agency, we’re treating ourselves to a convivial evening of local produce and well-deserved drinks! Special Oktoberfest evening.

German :

In der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité gönnt man sich einen geselligen Abend bei guten Gerichten aus regionalen Produkten und wohlverdienten Drinks! Spezieller Abend zum Oktoberfest, dem berühmten Fest des Bieres.

Italiano :

L’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité vi propone una serata conviviale a base di prodotti locali e di meritate bevande! Una serata speciale per l’Oktoberfest.

Espanol :

En la agencia Allier Bourbonnais Attractivité le invitamos a una agradable velada a base de productos locales y bebidas bien merecidas Una velada especial Oktoberfest.

L’événement Afterwork spécial Oktoberfest Moulins a été mis à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ