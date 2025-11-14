Afterwork spécial Vente des Vins Hôtel voco Beaune Cité des Vins. Beaune
Afterwork spécial Vente des Vins
Hôtel voco Beaune Cité des Vins. 3 Rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Le voco Beaune Cité des Vins et Welcome Magazine vous invitent à un moment convivial à l’occasion du lancement de la Vente des Vins ??
Vendredi 14 novembre à 18h30
Ambiance musicale live avec ALBA
Détendez-vous, partagez un verre, et démarrez ce week-end festif dans une atmosphère élégante et décontractée.
Entrée libre,rejoignez-nous pour célébrer ensemble l’un des temps forts de Beaune !
restaurant@monaka-restaurant.com
+33 3 73 64 20 20 .
Hôtel voco Beaune Cité des Vins. 3 Rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 63 20 10
