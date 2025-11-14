Afterwork spécial Vente des Vins Hôtel voco Beaune Cité des Vins. Beaune

Afterwork spécial Vente des Vins

Afterwork spécial Vente des Vins ??

Le voco Beaune Cité des Vins et Welcome Magazine vous invitent à un moment convivial à l’occasion du lancement de la Vente des Vins ??

Vendredi 14 novembre à 18h30

Ambiance musicale live avec ALBA

Détendez-vous, partagez un verre, et démarrez ce week-end festif dans une atmosphère élégante et décontractée.

Entrée libre,rejoignez-nous pour célébrer ensemble l’un des temps forts de Beaune !

Hôtel voco Beaune Cité des Vins

restaurant@monaka-restaurant.com

+33 3 73 64 20 20 .

Hôtel voco Beaune Cité des Vins. 3 Rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 63 20 10

