Afterwork sur l’entreprenariat – Communauté de communes Quercy Bouriane Gourdon 30 juin 2025 19:00

Gratuit

Début : 2025-06-30 19:00:00

En partenariat avec la CMA du Lot et RESO, la communauté de communes Quercy Bouriane organise un afterwork à destination des entrepreneurs et des porteurs de projets autour de l’entrepreneuriat.

Cette soirée est le rendez-vous à ne pas manquer pour les porteurs de projet souhaitant concrétiser leur projet de création.

Il s’adresse aussi aux chefs d’entreprise souhaitant développer leur réseau ou rencontrant des problématiques de financement, ressources humaines, innovation…

Vous trouverez les différentes solutions d’accompagnement pour votre projet, comme impulser une dynamique de réseaux et créer des synergies entre acteurs locaux.

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 86 05 06 82

English :

In partnership with the CMA du Lot and RESO, the Quercy Bouriane community of communes is organizing an afterwork event for entrepreneurs and project leaders to discuss entrepreneurship.

This evening is a not-to-be-missed event for project leaders wishing to bring their creative plans to fruition.

It is also aimed at business leaders wishing to develop their network, or encountering problems with financing, human resources, innovation…

You’ll find out about the various support solutions available for your project, and how to create a network dynamic and synergies between local players.

German :

In Partnerschaft mit der CMA du Lot und RESO organisiert der Gemeindeverband Quercy Bouriane ein Afterwork für Unternehmer und Projektträger rund um das Thema Unternehmertum.

Dieser Abend ist ein Termin, den Projektträger, die ihr Gründungsvorhaben konkretisieren möchten, nicht verpassen sollten.

Er richtet sich auch an Unternehmer, die ihr Netzwerk ausbauen möchten oder auf Probleme in den Bereichen Finanzierung, Personalwesen, Innovation usw. stoßen.

Sie werden die verschiedenen Begleitlösungen für Ihr Projekt finden, wie z. B. eine Netzwerkdynamik anstoßen und Synergien zwischen lokalen Akteuren schaffen.

Italiano :

In collaborazione con il Lot CMA e RESO, la Comunità dei Comuni di Quercy Bouriane organizza un dopolavoro per imprenditori e responsabili di progetto per discutere di imprenditorialità.

Questa serata è un evento da non perdere per i responsabili di progetto che vogliono trasformare i loro piani aziendali in realtà.

Si rivolge anche agli imprenditori che desiderano sviluppare la propria rete di contatti o che hanno problemi di finanziamento, risorse umane, innovazione, ecc.

Troverete una serie di soluzioni di supporto per il vostro progetto, comprese le modalità per incrementare il networking e creare sinergie tra gli attori locali.

Espanol :

En colaboración con la CMA del Lot y RESO, la Mancomunidad de municipios de Quercy Bouriane organiza un afterwork para empresarios y responsables de proyectos en el que se debatirá sobre el espíritu empresarial.

Esta velada es una cita ineludible para los responsables de proyectos que deseen hacer realidad sus planes de negocio.

También se dirige a los empresarios que deseen desarrollar su red de contactos o que se enfrenten a problemas de financiación, recursos humanos, innovación, etc.

Encontrará una serie de soluciones de apoyo para su proyecto, incluidas formas de impulsar la creación de redes y crear sinergias entre los agentes locales.

L’événement Afterwork sur l’entreprenariat Gourdon a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Gourdon