Afterwork: Table ronde CIRCUITS COURTS – L’Ouvre-boîtes Valence-en-Poitou, 15 mai 2025 18:00, Valence-en-Poitou.

Vienne

Afterwork: Table ronde CIRCUITS COURTS L’Ouvre-boîtes 5 place de la marne Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 18:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Pourquoi ce choix du circuit-court ?

Comment ces porteurs de projets, entrepreneurs, dirigeants d’exploitation ont fait vivre ce choix ?

Quels sont les challenges, les réussites et les leçons à retenir de cette démarche ?

Ils viendront nous partager leur expérience.

Avec la Grange Ouverte, la Ferme des Petites Boisnes et d’autres invités.

Suivi d’un temps convivial !

Co-organisé par le CADET (Région Nouvelle-Aquitaine) et l’association L’Ouvre-Boîtes. .

L’Ouvre-boîtes 5 place de la marne

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 26 71 contact@louvreboites86.fr

English : Afterwork: Table ronde CIRCUITS COURTS

German : Afterwork: Table ronde CIRCUITS COURTS

Italiano :

Espanol : Afterwork: Table ronde CIRCUITS COURTS

L’événement Afterwork: Table ronde CIRCUITS COURTS Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou