Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna Ploumanac’h Perros-Guirec
Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna Ploumanac’h Perros-Guirec vendredi 27 mars 2026.
Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna
Ploumanac’h 176 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
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Nous vous attendons le vendredi 27 mars, à partir de 18h30 pour un afterwork très girly !
Attention, places limitées ! Réservation sur instagram @darna_ploumanach .
Ploumanac’h 176 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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