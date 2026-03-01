Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna Ploumanac’h Perros-Guirec

Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna

Ploumanac’h 176 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vous rêvez d’un hâle naturel, lumineux et doré ?

@eclat_do s’associe à la Maison Darna pour vous offrir une application visage BOTAN

Un soin dont la formulation naturelle est conçue pour sublimer votre peau, sans démarcation, sans effet orange, sans odeur chimique.

100% vegan, le spray fusionne avec votre teint pour un effet élégant et durable.

L’occasion également de découvrir la nouvelle collection printemps-été sélectionnée par la Maison Darna des rayures, du vichy, du coton, du lin, des couleurs vitaminées ou poudrées… pour twister votre vestiaire !

Nous vous attendons le vendredi 27 mars, à partir de 18h30 pour un afterwork très girly !

Attention, places limitées ! Réservation sur instagram @darna_ploumanach .

Ploumanac’h 176 Rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Afterwork ‘Tanning Botan’ chez Darna Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Perros-Guirec