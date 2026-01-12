Afterwork The Silver Fox Band La Salicorne Saujon

Afterwork The Silver Fox Band

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Jeudi 26 février à 18h30 à la Salicorne sur la petite scène.

Concert blues-rock. Ouverture du bar dès 18h, début du concert à 18h30 avec consommation possible dans la salle.

Entrée gratuite.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

Thursday, February 26 at 6:30pm at La Salicorne on the small stage.

Blues-rock concert. Bar opens at 6pm, concert starts at 6:30pm, with drinks available in the hall.

Free admission.

