Afterwork The Silver Fox Band La Salicorne Saujon

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Jeudi 26 février à 18h30 à la Salicorne sur la petite scène.
Concert blues-rock. Ouverture du bar dès 18h, début du concert à 18h30 avec consommation possible dans la salle.
Entrée gratuite.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Thursday, February 26 at 6:30pm at La Salicorne on the small stage.
Blues-rock concert. Bar opens at 6pm, concert starts at 6:30pm, with drinks available in the hall.
Free admission.
