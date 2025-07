Afterwork trail Magasin Intersport La Bresse

Afterwork trail Magasin Intersport La Bresse mercredi 9 juillet 2025 19:00:00.

Afterwork trail

Magasin Intersport 17 Quai des Iranées La Bresse Vosges

Chaque mercredi, Intersport La Bresse vous invite à une sortie trail conviviale et dynamique ! Test de chaussure de trail, avec une marque différente chaque semaine. Départ 19h, au magasin, plus de renseignements au 03 29 25 41 89. Réservation obligatoire. Sortie d’une dizaine de kilomètres.Adultes

Magasin Intersport 17 Quai des Iranées La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 89

English :

Every Wednesday, Intersport La Bresse invites you to a friendly and dynamic trail outing! Trail shoe testing, with a different brand every week. Departure 7pm, from the store. Further information on 03 29 25 41 89. Reservations essential. Ten-kilometer outing.

German :

Jeden Mittwoch lädt Intersport La Bresse Sie zu einer geselligen und dynamischen Trail-Ausfahrt ein! Test von Trailschuhen, jede Woche mit einer anderen Marke. Abfahrt 19 Uhr, im Geschäft, weitere Informationen unter 03 29 25 41 89. Eine Reservierung ist erforderlich. Ausfahrt von ca. 10 km.

Italiano :

Ogni mercoledì, Intersport La Bresse vi invita a un’uscita di trail amichevole e dinamica! Test di scarpe da trail, con una marca diversa ogni settimana. Inizio alle ore 19.00 presso il negozio. Per informazioni: 03 29 25 41 89. Prenotazione obbligatoria. Circa dieci chilometri.

Espanol :

Todos los miércoles, Intersport La Bresse le invita a una salida de trail amistosa y dinámica Prueba de calzado de trail, con una marca diferente cada semana. Más información en el teléfono 03 29 25 41 89. Imprescindible reservar. Aproximadamente diez kilómetros.

