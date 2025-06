AFTERWORK TRINQUONS AU PATRIMOINE Montpellier 11 juillet 2025 07:00

Et si fin de journée rimait avec convivialité ?

Participez à un apéro culturel visitez le centre historique de Montpellier, de son Mikvé à un hôtel particulier, et terminez par une vue spectaculaire au sommet de l’arc de triomphe, en compagnie d’un caviste et d’un verre de vin.

Un afterwork décalé pour bien finir vos journées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sur réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant devant l’hôtel de Varennes, Place Pétrarque, Montpellier

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

– Annulation remboursement possible jusqu’à 24h avant le début de la visite (au-delà de ce délai aucun remboursement).

PROMO ! Profitez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique (sauf tickets de transports), sur présentation de votre bon de réservation pour une visite guidée (voucher). .

Place Pétrarque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

What if the end of the day rhymed with conviviality?

Join us for a cultural aperitif: visit Montpellier?s historic center, from its Mikvé to a private mansion, and finish with a spectacular view from the top of the Arc de Triomphe, in the company of a wine merchant and a glass of wine.

German :

Wie wäre es mit einem geselligen Ausklang des Tages?

Nehmen Sie an einem kulturellen Aperitif teil: Besuchen Sie das historische Zentrum von Montpellier, von der Mikwe bis zu einem Stadthaus, und genießen Sie zum Abschluss einen spektakulären Blick vom Triumphbogen, begleitet von einem Weinhändler und einem Glas Wein.

Italiano :

E se la fine della giornata facesse rima con convivialità?

Unitevi a noi per un aperitivo culturale: visitate il centro storico di Montpellier, dal suo Mikvé a una casa di città, e concludete con una vista spettacolare dall’alto dell’Arco di Trionfo, accompagnati da un esperto di vini e da un bicchiere di vino.

Espanol :

¿Y si el final del día rimara con convivencia?

Acompáñenos en un aperitivo cultural: visite el centro histórico de Montpellier, desde su Mikvé hasta una casa de la ciudad, y termine con una vista espectacular desde lo alto del Arco del Triunfo, acompañado de un experto y una copa de vino.

