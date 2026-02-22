AFTERWORK TRINQUONS AU PATRIMOINE Montpellier

AFTERWORK TRINQUONS AU PATRIMOINE

Début : 2026-04-02

fin : 2026-05-14

Et si fin de journée rimait avec convivialité ?

Participez à un apéro culturel visitez le centre historique de Montpellier, de son Mikvé à un hôtel particulier, et terminez par une vue spectaculaire au sommet de l’arc de triomphe, en compagnie d’un caviste et d’un verre de vin.

Visite en français

Un afterwork décalé pour bien finir vos journées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sur réservation obligatoire

– Rendez-vous 10 minutes avant devant l’hôtel de Varennes, Place Pétrarque, Montpellier

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

– Annulation remboursement possible jusqu’à 24h avant le début de la visite (au-delà de ce délai aucun remboursement).

Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

What if the end of the day rhymed with conviviality?

Join us for a cultural aperitif: visit Montpellier?s historic center, from its Mikvé to a private mansion, and finish with a spectacular view from the top of the Arc de Triomphe, in the company of a wine merchant and a glass of wine.

