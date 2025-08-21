Afterwork Tronquoy Saint-Estèphe

Afterwork Tronquoy Saint-Estèphe jeudi 21 août 2025.

D2 E3 Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21

2025-08-21

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe rendez-vous au Château Tronquoy pour un afterwok au cœur des vignes !
Au programme dégustation de nos cuvées, foodtruck gourmand avec Gr’Eat Food, animation et visite libre du chai en compagnie de nos équipes.
L’entrée est gratuite et la boutique restera ouverte pour l’occasion.
Venez partager avec nous un moment estival et décontracté !   .

D2 E3 Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 61 05  visites@tronquoy.com

English : Afterwork Tronquoy

German : Afterwork Tronquoy

Espanol : Afterwork Tronquoy

