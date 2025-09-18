Afterwork Vins du Luxembourg La Cité du Vin Bordeaux

Afterwork Vins du Luxembourg Jeudi 18 septembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2025-09-18T18:30:00 – 2025-09-18T19:30:00

Fin : 2025-09-18T20:30:00 – 2025-09-18T21:30:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Partez à la découverte des terroirs luxembourgeois ! À l’est du Luxembourg, la région de la Moselle, bien que modeste par sa taille, abrite un vignoble riche et varié.

Elle tire son nom du fleuve Moselle, qui marque, sur 42 km, la frontière naturelle entre le Luxembourg et l’Allemagne. Ce cours d’eau a façonné un paysage contrasté, alternant collines douces et coteaux escarpés, où affleurent roches calcaires et marnes, offrant un terrain idéal à la viticulture.

C’est au XXᵉ siècle que le vignoble mosellan connaît un véritable essor, notamment avec la création de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Moselle luxembourgeoise ». Aujourd’hui, la région est surtout reconnue pour ses vins blancs, qu’ils soient tranquilles ou effervescents. Le Riesling y occupe une place de choix, aux côtés de cépages typiques comme l’Elbling, le Rivaner ou l’Auxerrois.

Cet atelier vous proposera donc une immersion dans ce beau vignoble à travers une dégustation de quatre vins, reflets de la diversité de cette région viticole.

Dégustation de 4 vins.

En partenariat avec : Vins & Crémants de Luxembourg

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

Prolongez les vacances…au Luxembourg ! dégustation vin

© Carlo Rinnen