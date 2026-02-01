Afterwork Vins et Truffes pour la Saint Valentin au Domaine Les Amoureuses Domaine Les Amoureuses à Bourg Saint Andéol Montélimar
Domaine Les Amoureuses à Bourg Saint Andéol 1429 chemin de Vinsas Montélimar Drôme
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Places limitées.
Sur réservation uniquement.
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Afterwork Vins & Truffes Un moment d’exception au Domaine Les Amoureuses. À la veille de la Saint Valentin, offrez-vous une parenthèse rare et gourmande au cœur du Domaine Les Amoureuses.
Domaine Les Amoureuses à Bourg Saint Andéol 1429 chemin de Vinsas Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 51 85 contact@lesamoureuses.wine
English :
Wine & Truffle Afterwork An exceptional moment at Domaine Les Amoureuses. On the eve of Valentine’s Day, treat yourself to a rare gourmet interlude at Domaine Les Amoureuses.
