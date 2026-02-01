Afterwork Vins et Truffes pour la Saint Valentin au Domaine Les Amoureuses Domaine Les Amoureuses à Bourg Saint Andéol Montélimar

Afterwork Vins et Truffes pour la Saint Valentin au Domaine Les Amoureuses

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Places limitées.

Sur réservation uniquement.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Afterwork Vins & Truffes Un moment d’exception au Domaine Les Amoureuses. À la veille de la Saint Valentin, offrez-vous une parenthèse rare et gourmande au cœur du Domaine Les Amoureuses.

Domaine Les Amoureuses à Bourg Saint Andéol 1429 chemin de Vinsas Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 54 51 85 contact@lesamoureuses.wine

English :

Wine & Truffle Afterwork An exceptional moment at Domaine Les Amoureuses. On the eve of Valentine’s Day, treat yourself to a rare gourmet interlude at Domaine Les Amoureuses.

