Afterwork voco Beaune X XPENG Chalon Beaune

Afterwork voco Beaune x XPENG Chalon
Jeudi 23 octobre 2025 à partir de 18h30
L’hôtel voco Beaune Cité des Vins s’associe à XPENG Chalon pour un afterwork unique mêlant convivialité, musique et innovation.
Au programme de cette soirée exceptionnelle
– Présentation de la nouvelle XPENG G9, un SUV électrique haut de gamme alliant design et technologie.
– Live music au restaurant Monaka, pour une ambiance chaleureuse et festive.
– Une offre spéciale 1 bouteille achetée = 1 planche offerte, à partager entre collègues ou amis.
Un rendez-vous idéal pour découvrir, échanger et profiter d’un moment détendu dans un cadre élégant et contemporain. .
3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com
