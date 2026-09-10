Afterwork : Wendell Almeida Trio La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Afterwork : Wendell Almeida Trio

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Jeudi 1er octobre à partir de 18h30 à la Salicorne, Afterwork avec le groupe brésilien Wendell Almeida Trio, ambiance brésilienne et restauration portugaise

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

Thursday, October 1, starting at 6:30 p.m. at La Salicorne: After-work event featuring the Brazilian band Wendell Almeida Trio, with a Brazilian vibe and Portuguese cuisine

L’événement Afterwork : Wendell Almeida Trio Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon