Afterwork : Wendell Almeida Trio La Salicorne Saujon
jeudi 1 octobre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Afterwork : Wendell Almeida Trio
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Jeudi 1er octobre à partir de 18h30 à la Salicorne, Afterwork avec le groupe brésilien Wendell Almeida Trio, ambiance brésilienne et restauration portugaise
.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
Thursday, October 1, starting at 6:30 p.m. at La Salicorne: After-work event featuring the Brazilian band Wendell Almeida Trio, with a Brazilian vibe and Portuguese cuisine
L’événement Afterwork : Wendell Almeida Trio Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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