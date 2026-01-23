Afterwork WINDING (Marie Frier) La Cordo Romans-sur-Isère
Afterwork WINDING (Marie Frier) La Cordo Romans-sur-Isère jeudi 12 février 2026.
Afterwork WINDING (Marie Frier)
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Avec WINDING, Marie Frier propose un voyage sonore entre musique cinématographique et hybride qui résonnera différemment chez chacun.e.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
With WINDING, Marie Frier offers a sonic journey between cinematic and hybrid music that will resonate differently with everyone.
