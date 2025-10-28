Afterworks, babyfoot… Et s’il en fallait plus pour être heureux au travail ? Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Afterworks, babyfoot… Et s’il en fallait plus pour être heureux au travail ? Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris mardi 28 octobre 2025.

On connaît le greenwashing, mais moins le greatwashing, cette culture d’entreprise qui considère qu’un séminaire à Marrakech et une programmation d’afterworks bien arrosés suffisent à offrir une bonne qualité de vie au travail. Et si ça ne remplaçait pas un bon syndicat ? C’est ce que nous allons voir lors de cette 3e « Conf’ qui fait du bien » organisée par l’association Les Canaux, dans un format « débat participatif ».

En présence d’Anne Le Corre, co-fondatrice du Printemps écologique, un éco-syndicat pour repenser collectivement notre façon de travailler, de produire et de consommer et Jean-Philippe Teboul, Directeur général d’Orientation Durable.

Rendez-vous le 28 octobre de 19h à 20h30 pour un débat participatif autour du greatwashing, venez discuter, débattre et échanger !

Le mardi 28 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T20:00:00+01:00

fin : 2025-10-28T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-28T19:00:00+02:00_2025-10-28T20:30:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/ https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR