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AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance

AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : 60 Chemin de Haute Perche

Ville : 49610 Saint-Melaine-sur-Aubance

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Melaine-sur-Aubance

AFTERWORKS HAUT PERCHÉS

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Afterwork au Domaine Haute Perche
Participez à l’afterwork au Domaine de Haute Perche !   .

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65  contact@hauteperche.fr

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English :

Afterwork at Domaine Haute Perche

L’événement AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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