AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance
AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Melaine-sur-Aubance
AFTERWORKS HAUT PERCHÉS
60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Afterwork au Domaine Haute Perche
Participez à l’afterwork au Domaine de Haute Perche ! .
60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65 contact@hauteperche.fr
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English :
Afterwork at Domaine Haute Perche
L’événement AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages