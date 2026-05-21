Saint-Melaine-sur-Aubance

AFTERWORKS HAUT PERCHÉS

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Afterwork au Domaine Haute Perche

Participez à l’afterwork au Domaine de Haute Perche ! .

60 Chemin de Haute Perche Saint-Melaine-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 75 65 contact@hauteperche.fr

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English :

Afterwork at Domaine Haute Perche

L’événement AFTERWORKS HAUT PERCHÉS Saint-Melaine-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages