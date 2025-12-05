AFTRWRK | Salsa Rocksane Bergerac
AFTRWRK | Salsa
Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
19H30 20H30 Échauffement aux danses latines avec Vivi Salsa Pas besoin de savoir danser, on est là pour s’amuser !
20H30 23H Danse libre ! Viens mettre en pratique ou juste te laisser porter par la musique.
Bar sur place pour trinquer entre deux pas de danse
Ambiance détendue, sans pression ni jugement — que tu sois débutant curieux ou danseur confirmé, tout le monde est le bienvenu !
Vibe 100% latinoooo assurée ! .
