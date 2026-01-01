AG AAPPMA DE VILLEFORT

salle polyvalente Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les membres de l’AAPPMA vous attendent nombreux pour cette assemblée générale. Ordre du jour

1. Bilan moral 2025

2. Bilan financier 2025

3. Compte rendu financier de l’exercice 2025

4. Projets

5. Questions et demandes diverses

salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie madfr48800@gmail.com

English :

The members of the AAPPMA look forward to seeing many of you at this general meeting. Agenda:

1. Moral report 2025

2. Financial report 2025

3. Financial report 2025

4. Projects

5. Miscellaneous questions and requests

L’événement AG AAPPMA DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-01-08 par 48-OT Mont Lozere