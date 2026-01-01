AG AAPPMA DE VILLEFORT Villefort
AG AAPPMA DE VILLEFORT Villefort samedi 24 janvier 2026.
AG AAPPMA DE VILLEFORT
salle polyvalente Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les membres de l’AAPPMA vous attendent nombreux pour cette assemblée générale. Ordre du jour
1. Bilan moral 2025
2. Bilan financier 2025
3. Compte rendu financier de l’exercice 2025
4. Projets
5. Questions et demandes diverses
salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie madfr48800@gmail.com
English :
The members of the AAPPMA look forward to seeing many of you at this general meeting. Agenda:
1. Moral report 2025
2. Financial report 2025
3. Financial report 2025
4. Projects
5. Miscellaneous questions and requests
L’événement AG AAPPMA DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-01-08 par 48-OT Mont Lozere