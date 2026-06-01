AG d’APRÈS-Ge et soirée en l’honneur d’un·e membre !, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève
AG d’APRÈS-Ge et soirée en l’honneur d’un·e membre !, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève mardi 2 juin 2026.
AG d’APRÈS-Ge et soirée en l’honneur d’un·e membre ! Mardi 2 juin, 17h45 L’ESPACE, tiers-lieu d’après
0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T17:45:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T17:45:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00
L’assemblée générale d’APRÈS-Ge est un rendez-vous annuel clé de la vie du réseau : il permet de faire le point sur les activités, de partager les perspectives à venir et de se retrouver entre membres autour des enjeux de l’économie sociale et solidaire à Genève. Il se tiendra le mardi 2 juin 2026 à L’ESPACE.
✨ Mise à l’honneur d’un·e membre d’APRÈS-Ge
Cette année, nous proposerons un moment dédié à la mise en lumière d’un·e membre du réseau.
Pour cette édition, nous souhaitons mettre en avant une initiative collective inspirante, qui illustre concrètement les valeurs de l’économie sociale et solidaire : coopération, engagement et capacité à faire émerger des projets porteurs de sens.
Le ou la membre mis·e à l’honneur vous sera dévoilé·e prochainement…
Ouvert à tous et toutes (droit de vote uniquement aux membres)
PROGRAMME
17h45 Accueil et verre de bienvenue
18h00 Assemblée générale ordinaire
19h30 Soirée festive !
Mise à l’honneur d’un·e membre
Apéritif dînatoire et réseautage
Ambiance musicale (DJ set)
Gratuit, inscription obligatoire
Programme détaillé à venir et à consulter ici
L’ESPACE, tiers-lieu d’après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/assemblee-generale-ordinaire-et-soiree-en-l-honneur-d-un-e-membre-31/register »}] [{« link »: « http://apres-ge.odooapps.ch »}]
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale d’APRÈS-Ge, qui se tiendra le 2 juin dès 17h45 à L’ESPACE, tiers-lieu d’APRÈS.
APRÈS-Ge
À voir aussi à Genève
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026
- Dans l’ombre du génocide des Tutsi : La Suisse et le Rwanda 1950- 1994, Autre lieu, Genève 2 juin 2026
- Atelier d’écriture – L’humour au service de la durabilité, Maison de l’Avenir, Genève 2 juin 2026