AG d’APRÈS-Ge et soirée en l’honneur d’un·e membre !, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève

AG d’APRÈS-Ge et soirée en l’honneur d’un·e membre ! Mardi 2 juin, 17h45 L’ESPACE, tiers-lieu d’après

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:45:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T17:45:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00

L’assemblée générale d’APRÈS-Ge est un rendez-vous annuel clé de la vie du réseau : il permet de faire le point sur les activités, de partager les perspectives à venir et de se retrouver entre membres autour des enjeux de l’économie sociale et solidaire à Genève. Il se tiendra le mardi 2 juin 2026 à L’ESPACE.

✨ Mise à l’honneur d’un·e membre d’APRÈS-Ge

Cette année, nous proposerons un moment dédié à la mise en lumière d’un·e membre du réseau.

Pour cette édition, nous souhaitons mettre en avant une initiative collective inspirante, qui illustre concrètement les valeurs de l’économie sociale et solidaire : coopération, engagement et capacité à faire émerger des projets porteurs de sens.

Le ou la membre mis·e à l’honneur vous sera dévoilé·e prochainement…

Ouvert à tous et toutes (droit de vote uniquement aux membres)

PROGRAMME

17h45 ​Accueil et verre de bienvenue

18h00 Assemblée générale ordinaire

19h30 ​Soirée festive !

Mise à l’honneur d’un·e membre

​Apéritif dînatoire et réseautage

​Ambiance musicale (DJ set)

Gratuit, inscription obligatoire

Programme détaillé à venir et à consulter ici

L’ESPACE, tiers-lieu d’après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/assemblee-generale-ordinaire-et-soiree-en-l-honneur-d-un-e-membre-31/register »}] [{« link »: « http://apres-ge.odooapps.ch »}]

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale d’APRÈS-Ge, qui se tiendra le 2 juin dès 17h45 à L’ESPACE, tiers-lieu d’APRÈS.

APRÈS-Ge