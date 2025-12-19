AG du Club HEC Poitou Charentes Casino Barrière La Rochelle
AG du Club HEC Poitou Charentes Casino Barrière La Rochelle samedi 10 janvier 2026.
AG du Club HEC Poitou Charentes Casino Barrière La Rochelle Samedi 10 janvier 2026, 10h30 sur inscription
AG du Club HEC Alumni Poitou Charentes
Assemblée Générale du Club Régional HEC Poitou-Charentes
Samedi 10 janvier Samedi 10 janvier – On compte sur vous !
Nous serons ravis de vous retrouver pour un moment à la fois convivial, inspirant et utile à la vie du réseau.
Accueil gourmand – 10h30
Café, thé, jus d’orange et viennoiseries pour bien démarrer la journée et échanger en toute simplicité.
Assemblée Générale – Ordre du jour
Vœux 2026 & perspectives
Retour sur les activités 2025
Élection du nouveau bureau
Échange inspirant : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, COMMENT L’IA TRANSFORME-T-ELLE NOS METIERS, NOS ENTREPRISES ET PLUS GENERALEMENT NOS VIES A TOUTES ET TOUS ? avec la participation exceptionnelle de Romain LECLERC, co-fondateur de la start up br ALNY , jeune HEC
Déjeuner convivial – À partir de 12h30
Au restaurant, avec deux formules au choix :
Plat du chef (poisson, viande ou végétarien) + buffet de desserts à volonté
ou
Buffet d’entrées à volonté + buffet de desserts à volonté
Boissons incluses : 1 verre de vin ou 1 soft + 1 café
Tarif : 50 € — à régler sur place
Inscription obligatoire avant le 5 janvier
Que vous soyez membre du Club Poitou-Charentes, nouvel arrivant dans la région ou de passage, venez créer du lien, partager vos idées et faire vivre la communauté HEC !
Au plaisir de vous y accueillir,
Sandrine Meyfret & Boris Nikitine
Co-présidents
1
https://www.hecalumni.fr/fr/event/ag-du-club-hec-poitou-charentes-10-janvier/2025/12/19/13146
Casino Barrière 15 allée du Mail 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime