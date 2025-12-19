AG du Club HEC Poitou Charentes Casino Barrière La Rochelle Samedi 10 janvier 2026, 10h30 sur inscription

AG du Club HEC Alumni Poitou Charentes

Assemblée Générale du Club Régional HEC Poitou-Charentes

Samedi 10 janvier Samedi 10 janvier – On compte sur vous !

Nous serons ravis de vous retrouver pour un moment à la fois convivial, inspirant et utile à la vie du réseau.

Accueil gourmand – 10h30

Café, thé, jus d’orange et viennoiseries pour bien démarrer la journée et échanger en toute simplicité.

Assemblée Générale – Ordre du jour

Vœux 2026 & perspectives

Retour sur les activités 2025

Élection du nouveau bureau

Échange inspirant : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, COMMENT L’IA TRANSFORME-T-ELLE NOS METIERS, NOS ENTREPRISES ET PLUS GENERALEMENT NOS VIES A TOUTES ET TOUS ? avec la participation exceptionnelle de Romain LECLERC, co-fondateur de la start up br ALNY , jeune HEC

Déjeuner convivial – À partir de 12h30

Au restaurant, avec deux formules au choix :

Plat du chef (poisson, viande ou végétarien) + buffet de desserts à volonté

ou

Buffet d’entrées à volonté + buffet de desserts à volonté

Boissons incluses : 1 verre de vin ou 1 soft + 1 café

Tarif : 50 € — à régler sur place

Inscription obligatoire avant le 5 janvier

Que vous soyez membre du Club Poitou-Charentes, nouvel arrivant dans la région ou de passage, venez créer du lien, partager vos idées et faire vivre la communauté HEC !

Au plaisir de vous y accueillir,

Sandrine Meyfret & Boris Nikitine

Co-présidents

Casino Barrière 15 allée du Mail 17000 LA ROCHELLE La Rochelle 17000 Charente-Maritime



