AG et café de Familles Rurales Place Bénigne Fournier Sombernon

AG et café de Familles Rurales

Place Bénigne Fournier Ludothèque de Sombernon Sombernon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Ateliers massage bébé, yoga parent-enfant, Atelier des Parents sur la petite enfance et les fratries, ludothèque, vide penderie, dimanches familiaux récréatifs…? Ces projets, ce sont grâce à des bénévoles qu’ils existent !

Pour en savoir plus, rejoignez-nous lors de l’ AG-Café de Familles Rurales, samedi 4 avril de 10h à 12h30

Le concept ?

• Une Assemblée Générale en toute simplicité, où l’on échange autour d’un bon café (ou thé, infusion…).

• Venez quand vous voulez, repartez quand vous voulez !

• On vous présente nos activités et on discute de l’avenir de l’association

• Et, si vous êtes adhérents, il ne faudra pas oublier de voter !

Où ? À la ludothèque de SOMBERNON, derrière la bibliothèque

Envie de vous investir ? C’est le moment !

Notre association recherche de nouveaux bénévoles pour continuer à faire vivre ses actions communication, animation de stands, gestion de jeux, tenue de buvette, organisation d’ateliers, aide logistique… Il y a une place pour chacun, que vous ayez un peu ou beaucoup de temps à offrir !

Rejoignez une équipe dynamique et contribuez selon vos disponibilités. .

Place Bénigne Fournier Ludothèque de Sombernon Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

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English : AG et café de Familles Rurales

L’événement AG et café de Familles Rurales Sombernon a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)