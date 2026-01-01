AG Grignan, Pierres et Roses Anciennes Salle Salamon (Accès sous le porche de la Poste) Grignan

AG Grignan, Pierres et Roses Anciennes

Salle Salamon (Accès sous le porche de la Poste) Rue Sous les Remparts Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:30:00

fin : 2026-01-30 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Participer à l’Assemblée Générale de l’association Grignan, Pierre et Roses Anciennes, est une façon de découvrir qui se cache derrière le fleurissement de notre beau village !

.

Salle Salamon (Accès sous le porche de la Poste) Rue Sous les Remparts Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rosesanciennesgrignan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Taking part in the General Meeting of the Grignan, Pierre et Roses Anciennes association is a great way to find out who’s behind the flowering of our beautiful village!

L’événement AG Grignan, Pierres et Roses Anciennes Grignan a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes