AG + Monsieur Plus La Station Châtellerault

AG + Monsieur Plus

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Assemblée générale festive et mashup débridé composent AG + Monsieur Plus, entre bilan de saison et perspectives. L’année 2025 de la Station se raconte, tandis que se dessinent les ambitions de 2026 dans une atmosphère conviviale.

Cette soirée participative et musicale se tient le vendredi 27 mars 2026 à La Station de Châtellerault. Elle réunit public, équipe et bénévoles autour d’un temps d’échanges qui se prolonge en dancefloor. .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AG + Monsieur Plus

L’événement AG + Monsieur Plus Châtellerault a été mis à jour le 2026-02-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne