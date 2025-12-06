Agamemnon à mon retour du supermarché j’ai flanqué une râclée à mon fils Théâtre de la rue de belleville Nantes

Agamemnon à mon retour du supermarché j’ai flanqué une râclée à mon fils 6 décembre 2025 – 14 février 2026, certains samedis Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T19:00:00 – 2025-12-06T20:00:00

Fin : 2026-02-14T19:00:00 – 2026-02-14T20:00:00

« J’avais dit :

On va aller au supermarché tous ensemble on va y passer ce putain d’après-midi.

Ça vous plaît‚ hein‚ de passer tout un putain d’après-midi au supermarché.

Et puis j’ai réfléchi et j’ai dit :

Restez plutôt à la maison.

J’y vais tout seul et vous allez voir ce que vous allez voir !

Je vais faire une surprise à ma famille. Je vais faire les courses pour le mois tout seul comme un grand.

J’arrive au supermarché. Je me lance.

Je prends trois chariots. Je suis lancé. »

Après avoir rempli trois caddies de choses incohérentes et qu’il déteste, un père de famille disjoncte. Un texte cash. Délivré cash.

Texte de Rodrigo Garcia

Mise en scène de Régis Flores

Avec Sébastien Landry

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/agamemnon/ »}]

