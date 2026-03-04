Agamographe, Médiathèque municipale de Maubeuge, Maubeuge
Agamographe Mercredi 25 mars, 15h00 Médiathèque municipale de Maubeuge Nord
Début : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00
Viens découvrir ce qu’est un agamographe à travers cet atelier où chacun va pouvoir s’imaginer transformé. Toujours en lien avec la thématique d’un monde à venir, joue avec les mots « transmuter » et « humanoïde », invente ton autoportrait du futur et réalise ton agamographe
Médiathèque municipale de Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France
Dis-moi Dix mots
