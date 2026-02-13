Agâr, Aqualangres, Langres

Agâr Vendredi 27 mars, 10h00 Aqualangres Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T12:00:00+01:00

Petite, j’y ai passé beaucoup de temps, à écouter les sons, le vent faisant bouger les épis, les feuilles, les petits animaux et plus loin le bruit des gens et du village.

Ce spectacle-performance prend la forme d’un espace, un couloir, un passage d’argile et blé dont la construction sera continuée avec les enfants, ponctué des interventions d’une comédienne et d’un musicien, pour que d’autres personnes puissent entrer à leur tour dans l’Agâr.

Aqualangres avenue du 21e régiment d’infanterie Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 86 86 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

En frioulan, Agâr définit l’espace vide qui se trouve entre deux rangs de champ. Jeune public / Famille Performance artistique

©Cie Mélampo