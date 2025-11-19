Agathe Charnet Ceci est mon corps Théâtre L’étoile du nord Paris
CECI EST MON CORPS
Agathe Charnet
« Vous savez, la vérité d’un désir, c’est comme le feu ». À la frontière de la pop-culture, de l’auto-fiction et de la sociologie du genre, Ceci est mon corps parcourt les désirs, les violences, les joies et les aspérités qui traversent le corps d’une femme née dans les années 1990 et tente de découvrir ce qui surgit, à l’orée de la trentaine, quand ce corps devient un corps lesbien.
PORTEUR·EUSE DE PROJET : Agathe Charnet
COMPAGNIE : La Vie Grande
TITRE : Ceci est mon corps
Qui sommes-nous ?
L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.
Informations et réservations
Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation
L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation
« Ceci est mon corps, messe queer et pop qui s’ouvre d’ailleurs à une dimension participative et festive, connaît un engouement générationnel réjouissant, reflet de la place manquante qu’il vient combler. » Sceneweb
Le samedi 22 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
Le vendredi 21 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
Le jeudi 20 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
Le mercredi 19 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
payant
De 5 à 18 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
