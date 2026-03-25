AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Agathe a beaucoup d’imagination! Punie dans sa chambre, elle y trouve une mystérieuse clé…La Fabrikado s’ouvre alors à elle et une toute nouvelle aventure commence…

Agathe a beaucoup d’imagination dans sa tête, elle est capable de faire des choses extraordinaires, mais dans sa vie, elle ne fait pas encore ses lacets. Alors, sa mère qui a tout essayé, finit par la punir…. Punie dans sa chambre, elle y trouve une mystérieuse clé. Cette dernière a semble-t-il le pouvoir de réaliser ses souhaits. Le sien est simple elle veut absolument se rendre aux pays des cadeaux !

La Fabrikado s’ouvre alors à elle et une toute nouvelle aventure commence…

Familial dès 4 ans 45 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

Agathe has a great imagination! Punished in her room, she finds a mysterious key…The Fabrikado opens up to her and a whole new adventure begins?

L’événement AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE