AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret samedi 23 mai 2026.
AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Agathe a beaucoup d’imagination! Punie dans sa chambre, elle y trouve une mystérieuse clé…La Fabrikado s’ouvre alors à elle et une toute nouvelle aventure commence…
Agathe a beaucoup d’imagination dans sa tête, elle est capable de faire des choses extraordinaires, mais dans sa vie, elle ne fait pas encore ses lacets. Alors, sa mère qui a tout essayé, finit par la punir…. Punie dans sa chambre, elle y trouve une mystérieuse clé. Cette dernière a semble-t-il le pouvoir de réaliser ses souhaits. Le sien est simple elle veut absolument se rendre aux pays des cadeaux !
La Fabrikado s’ouvre alors à elle et une toute nouvelle aventure commence…
Familial dès 4 ans 45 min 8 .
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Agathe has a great imagination! Punished in her room, she finds a mysterious key…The Fabrikado opens up to her and a whole new adventure begins?
L’événement AGATHE ET LA FABRIKADO SOLANGE CLAVERIE Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- RENCONTRE LITTÉRAIRE DUNIYA Muret 29 mars 2026
- ZAHO – HORIZON PYRENEES Muret 30 mars 2026
- ZAHO: LA TOURNÉE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret 30 mars 2026
- LES HOMMES VIENNENT DE MARS – HORIZON PYRENEES Muret 7 avril 2026
- CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND DUNIYA Muret 8 avril 2026