Agathe nous gâte

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Pièce de Virginie Van Acker.

Un manoir, une tante défunte… et un héritage ! Sauf que ce n’est pas si simple Tante Agathe a pensé à tout pour rendre cela inoubliable. Pour toucher le pactole, il va falloir… coopérer !

Au programme des épreuves loufoques, des alliances improbables et des règlements de comptes !Tout public

0 .

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play by Virginie Van Acker.

A manor house, a dead aunt… and an inheritance! But it’s not that simple: Aunt Agathe has thought of everything to make it unforgettable. And to collect, you’ll have to… cooperate!

On the program: zany challenges, unlikely alliances and settling of scores!

L’événement Agathe nous gâte Basse-Ham a été mis à jour le 2025-12-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME