Agathe nous gâte Basse-Ham
Agathe nous gâte Basse-Ham vendredi 9 janvier 2026.
Agathe nous gâte
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09 22:00:00
Date(s) :
2026-01-09
Pièce de Virginie Van Acker.
Un manoir, une tante défunte… et un héritage ! Sauf que ce n’est pas si simple Tante Agathe a pensé à tout pour rendre cela inoubliable. Pour toucher le pactole, il va falloir… coopérer !
Au programme des épreuves loufoques, des alliances improbables et des règlements de comptes !Tout public
0 .
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play by Virginie Van Acker.
A manor house, a dead aunt… and an inheritance! But it’s not that simple: Aunt Agathe has thought of everything to make it unforgettable. And to collect, you’ll have to… cooperate!
On the program: zany challenges, unlikely alliances and settling of scores!
L’événement Agathe nous gâte Basse-Ham a été mis à jour le 2025-12-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME