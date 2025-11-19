AGCO via SUPPLAY recrute Agence BEAUVAIS DELIE Beauvais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

AGCO via SUPPLAY recrute des agents de montage et assemblage (H/F), des magasiniers (H/F), des Caristes (H/F) avec un CACES en cours de validité. Vous souhaitez travailler pour une des plus importantes industrie de Beauvais, dans un secteur motivant. Venez les rencontrer lors de ce recrutement. Prévoyez la matinée, pensez à prendre votre CV. Si vous êtes intéressé(e), la visite de l’entreprise est prévue l’après-midi afin de vous familiariser avec votre futur environnement de travail.

